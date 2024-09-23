Güneydoğu Asya kıyameti yaşıyor! 700 kişi hayatını kaybetti

Ardarda gelen tayfunlar ve tropikal fırtınalar, bu yıl Güneydoğu Asya'da büyük bir felakete yol açtı. Vietnam, Myanmar, Tayland ve Laos gibi ülkelerde can kaybı 700'ü aştı.

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Yağışların milyonlarca insana zarar verdiği yerlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları zor koşullar altında devam ediyor. Meteoroloji birimleri, bölgede şiddetli yağışların bir süre daha devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu.



Vietnam



Özellikle geçtiğimiz hafta Yagi Tayfunu'ndan en çok etkilenen Vietnam, yağışların azalmasıyla felaketin boyutlarını daha da netleştiriyor. Yetkililer, en az 292 kişinin öldüğünü ve 38 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Myanmar

2021 yılında gerçekleşen darbe sonrası cunta hükümetinin yönetime geçtiği Myanmar'da uluslararası iletişim ve yardım çalışmalarında aksamalar var.



Cunta yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bir raporda, ülke çapında yağışlar nedeniyle meydana gelen felaketlerde toplam 384 kişinin öldüğünü ve 89 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. Myanmar cunta yönetimi, geçtiğimiz hafta nadir görülen bir dış yardım anlaşmasında Hindistan'dan 10 tonluk kuru erzak, giyim ve ilaç yardımı aldı.



Birleşmiş Milletler tarafından Myanmar için yayınlanan rapora göre, ülkede yalnızca Yagi Tayfunu'nun 887 bin kişiyi etkilemiş olabileceği tahmin ediliyor.