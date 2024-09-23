Dilan Polat yaptıklarını itiraf etti: Hatalarımı bende biliyorum!

Sizin ve eşinizin vergi kaçırma ve kara para aklama davasında tahliye edilmesi, kamuoyunun önemli bir kesiminde olumlu bir tepki aldı.Tabii ki çok üzücü. En kötüsü, haklılığımızı açıklamak için uygun bir yer bulamamak. Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, dikkat kesilenler şimdi lehimize olan kanıtları ve çürütülen iddiaları görmezden geliyor. Aylarca, ortada hiçbir kanıt olmadan kamuoyunu yanlış yönlendirdiler.