Dilan Polat yaptıklarını itiraf etti: Hatalarımı bende biliyorum!
Yayınlanma:
23 Eylül 2024 12:00
Cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk kez Dilan Polat dile getirdi. Polat, sosyal medyadaki videolarıyla halkın tepkisini çeken ve "Toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım" dedi. Ardından, "Artık daha sağduyulu içerikler paylaşacağım" diye belirtti.
1 5
Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videolar, önce halkın sonra da yargının tepkisini çekti. Tahliye olduktan sonra Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi ağır suçlamalarla ilgili olarak konuştu.Tuba Kalçık tarafından Sabah'ta yayınlanan habere göre Dilan Polat'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
2 5
Sizin ve eşinizin vergi kaçırma ve kara para aklama davasında tahliye edilmesi, kamuoyunun önemli bir kesiminde olumlu bir tepki aldı.Tabii ki çok üzücü. En kötüsü, haklılığımızı açıklamak için uygun bir yer bulamamak. Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, dikkat kesilenler şimdi lehimize olan kanıtları ve çürütülen iddiaları görmezden geliyor. Aylarca, ortada hiçbir kanıt olmadan kamuoyunu yanlış yönlendirdiler.
3 5
Bir belgenin yok olduğunu düşünüyor musunuz? Daha iddianame bile hazırlanmamışken, soruşturma devam ederken "Kara para" ve "Bahis" denildi ve kimse çıkıp "Hani belge?" diye sormadı. Kamuoyunda linç furyası başladıktan sonra sesimiz sustu.
4 5
Avukatlarımız, iddianame hazırlandığında tanıkların ifadelerinden başka delil olmadığını bildirdi. Devlet arşivlerinden alınan belgeler ve bu iddialar da tek tek çürütüldü. Örneğin, 16 Mart 2021'de Ortaköy'de benimle yüz yüze görüştüğünü iddia eden bir tanık vardı. Ancak ben o tarihte ameliyat olmuştum ve onun belirttiği yerde hiç bulunmadım.
5 5
Maalesef, kamuoyunun bir kısmı bu haberlere karşı çıktı. Önlerine sunulan her şeyi gördüler ve dinlediler, ancak keşke "Hani kanıtı?" diye soran biri çıksaydı. Bir asılsız ihbardan ve daha önce hiç görmediğimiz, hükümlülerin yalan beyanları nedeniyle çok zor.