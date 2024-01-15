Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…

Bugün itibarıyla Ocak ayının ikinci haftasına başlangıç yapıldı. Haftanın ilk iş gününde iç piyasa oldukça hareketliydi. Borsa başta olmak üzere döviz kurlarında ufak hareketlilik dikkat çekti. En çok yatırımcı gram atlın fiyatını merak ediyordu. İşte son durum…

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Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…

2024 yılı siyasi ve ekonomi anlamında hızlı başladı. Deprem, savaş, iç karışıklık ve ekonomik verilerle 15 geride kaldı. Bu süre zarfında yine en çok güvenilir yatırım enstrümanı altın oldu. Yılbaşından bu yana istikrarını korudu.

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BORSA YERİNE ALTINA YÖNELİM

Borsa İstanbul’da yıl kapanışı 8.000 puanın altında olması yatırımcıyı tedirgin etti. Ocak ayının ikinci haftasına gelindiğinde ise, yeniden 8.00 puanın üstüne çıktı. Ancak yatırımcı bu süre zarfında farklı yatırım araçlarına kaçış yaptı.

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Borsadan altına kaçış bu süre zarfında çoğaldı. Geçen senenin sonunda altın alımları tekrar çoğaldı. Birçok ekonomist ve uzman ise, gram altın yatırımcılarını uyarıyor.

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YATIRIMCI 2.000 LİRAYI İPLE ÇEKİYOR

Birçok gram altın yatırımcısı adeta psikolojik seviye olan 2 bin lirayı dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz haftayı 1.995 lirayla kapatarak gideceği hedefi göstermiş oldu.

Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr yaptığı konuşmada ise, bu önemli seviyeye vurgu yaptı;

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KÖFREZDEKİ GERGİNLİK ALTINA YARIYOR

“Ons altın cuma günü 2062 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Aşağı sinyallerine rağmen düşüşe direnen bir yapı görüyoruz. Körfez’de gerginliğin artması altına eğilimi artıran bir unsur ve aynı zamanda dolardan kaçışı da simgeliyor.

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Ons altın 2079 fibonacci direncini kırabilirse yukarı yönde hareketini güçlendirecektir. İşte bu noktadan baktığımızda gram altın da bu hareketlerin etkisinde kalacak diye düşünüyoruz. İçeride yükselen faizler ciddi bir alternatif olsa da altın fiyatlarının düşmesini sağlayacak kadar büyük boyutta olmasını beklemiyoruz. Gram altının 2000 seviyesini test etmesi son derece önemli. Bunu başarabilirse yukarı yönde hareket etme olasılığı da artacaktır.”

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