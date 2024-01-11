Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…

Borsa İstanbul, geçtiğimiz sene genelinde iyi bir performans gösterdi. BIST100 endeksi ortalama kazancı gösterse de hisselerin bireysel performansı daha çok öne çıktı. 2024 yılında ne yapacağı merak edilirken, şirket haberleri önem kazanıyor. Bir KAP bildirimi ise, 4 önemli şirket hakkında bilgi veriyor…

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Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…

BIST100 endeksi, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen ardından büyük bir ralliye kalkıştı. Bu ralli yaklaşık ARalık ayına kadar sürdü. Yıllık kapanış öncesinde satışların gelmesiyle sallanan borsa, yeniden kendine çıkış arıyor.

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BORSA İSTANBUL YENİDEN TOPARLANIYOR

Endeks, her ne kadar psikolojik direnç olarak gösterilen 8.000 puanın altında kalsa da yılbaşından bu yana toparladı. Bazı hisse senetlerinde ise toparlanma daha çabuk oldu.

Halka arzlar, Aralık ayına kadar hep kazandırdı. Fakat son halka arzlar tavan fiyat yerine taban gitti. Bu da küçük yatırımcıyı kaçırdı.

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4 ŞİRKET İÇİN KAP AÇIKLAMASI

VİOP işlemi gören büyük şirketler hakkında KAP açıklaması geldi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) yer alan 4 şirket için önemli bildirim yapıldı. Borsa Istanbul tarafından yapılan KAP bildirimi şu şekilde oldu;

“Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan ECILC (EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ISGYO (İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.), KARSN (Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.) ve SKBNK (Şekerbank T.A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.”

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