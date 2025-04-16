Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül tutuklandı

Son dakika! Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ihaleye fesat soruşturması kapsamında tutuklandı.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı. Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fidan Gül, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Gül'ün hakimlik sorgusunda, 'belediyenin yaptığı tüm işlemler hukuksuzdur' diyerek adres olarak da tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseleri hedef gösterdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda ise, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı bildirildi.

İhale usulüne etki etmek amacıyla belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği kaydedilen yazıda, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyince organik bağ olduğuna işaret edildi.

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"TÜM İHALE SÜRECİ USULSÜZ İCRA EDİLDİ"

Hazırlanan şartnamelerin diğer firmaların katılımını engelleyici, yüklenicisini de önceden belirli olacak şekilde koşul içerdiği aktarılan yazıda, "Kimi mal ve hizmet kabullerinin ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirilmek suretiyle tüm sürecin usulsüz icra edildiği, ihale yüklenicisi firmanın, ihale yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrenerek diğer firma tekliflerini aralarındaki bağ ile oluşturup, ihale dosyasına kendisi getirdiği şeklindeki hukuka aykırılığın yaşandığına dair kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur." tespiti yapıldı.

Yazıda, ihalelerde açıklı, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu gibi durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği, böylelikle ihale süreçlerindeki hukuka aykırı uygulamaların yaşandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Fidan Gül'ün, daha önce görevli olduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir kısım mal ve hizmet alımında, halihazırda yetkilileri tutuklu olan bazı firmalara hukuka aykırı olarak, kişisel ilişkiyle öncelik tanıdığı, resmi süreçler sonradan tamamlanacak şekilde, açık hesap malzeme alımında bulunmasını talimatlandırdığı aktarıldı.

Yazıda, Gül'ün kamu ihalelerinden yasaklı firmaların katılımına göz yumarak ihale süreçlerini usule aykırı şekilde tamamlattığı belirtilerek, "Belediyenin farklı birimlerinde açık hesap harcaması şeklinde yapıldığı değerlendirilen ancak karşılığı, malzemenin teslim edilip edilmediği dahi belli olmayan mal ve hizmet alımları kapsamında yaklaşık 50 milyon liralık belediye piyasa borcunun sosyal yardım işleri müdürlüğünce üstlenilerek, bu bedeli çıkartmak için usule aykırı yeni ihale sürecinin başlatılmasına çalıştığı" değerlendirildi.

Yazıda, ilgili birim personelinin usulsüzlüklere karşı çıkmasına rağmen Gül'ün mobing yoluyla istediği firmadan alım yapılmasını sağladığı iddialarının bazı beyanlara yansıdığı ve pazarlık yoluyla yapılan ihale dosyalarının incelenmesinde usulsüzlüklerin gözlendiği ifade edildi.

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