Google’dan işten çıkarımlar geldi: 2024 yılın ilk büyük işten çıkarma…

Giderleri azaltmak için şirket, çekirdek mühendislik, Google Asistan ürünü ve Pixel telefon gibi donanım üzerinde çalışan çalışanları işten çıkardı. 2024 yılının ilk işten çıkarma işlemleri gerçekleşti.

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Google’dan işten çıkarımlar geldi: 2024 yılın ilk büyük işten çıkarma…

Google, Çarşamba gecesi çeşitli bölümlerde yüzlerce işçiyi işten çıkardı. Yapay zekaya odaklandığı ve bu yıl teknoloji işlerini kesen diğer şirketlerin dalgasına katılmak için harcamaları düşürmeye çalışıyor.

Silikon Vadisi şirketi, çekirdek mühendislik bölümündeki çalışanların yanı sıra sesle çalışan bir sanal asistan olan Google Asistan'da ve Pixel telefon, Fitbit saatleri ve Nest termostatını yapan donanım bölümünde çalışanların işe son verildi.

GOOGLE’DAN İŞTEN ÇIKARMA İŞLEMLERİ

The New York Times tarafından incelenen bir e-postanın metnine göre, şirket, bölümdeki bazı işçilere verdiği demeçte, “bazı Google çalışanlarının devam eden istihdamı hakkında bazı zor kararlar vermek zorunda kaldık ve pozisyonunuzun ortadan kaldırıldığını üzülerek bildiriyoruz” mesajını verdi.

Alphabet’ten Google Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teknoloji devi maliyetleri düşürmeye devam ederken Fitbit kurucu ortakları James Park ve Eric Friedman'ın da şirketten ayrıldığını ve birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi.

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