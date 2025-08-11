Google bu kez akıllandı: Depremden 30 saniye öncesinde uyarı gitti!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremde bir kişi hayatını kaybetti. Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremden 30 saniye öncesinde Android işletim sistemine sahip telefonlara uyarı bildirimi gittiği ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6,1'lik deprem meydana geldi.

Yürekleri ağza getiren 6,1'lik sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedilirken 6,1'lik sallantıda bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Sındırgı'da 1 bina yıkıldı, enkaz altında kalan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı. Balıkesir'de 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Köylerle birlikte 10 bina zarar gördü. 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğu tespit edildi.

Depremin ardından hastaneye kaldırılan 18 yaralı taburcu edildi, 11 kişinin tedavisi sürüyor. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

BU KEZ ÖNCEDEN HABER VERDİ

Türkiye, deprem gerçeğiyle dün bir kez daha yüzleşirken Kahramanmaraş depremiyle sınıfta kalan Google, bu kez önceden haber verdi.

Google, Android Deprem Erken Uyarı Sistemi (AEA) sayesinde Android işletim sistemine sahip telefonlara olası bir deprem öncesinde bildirim gönderebiliyor. Google'ın bu özelliği Türkiye dahil 100 ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Yerin kilometrelerce altında oluşan sarsıntının oluşturduğu dalgalar, yer yüzüne yavaş ilerlediğinden sistem depremin verilerini analiz edip sarsıntıdan 30 saniye önce depremin merkez üssünden uzakta yaşayan kullanıcıları bilgilendirebiliyor.

Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremden 30 saniye öncesinde Android işletim sistemine sahip telefonlara uyarı bildirimi gittiği ortaya çıktı. iPhone sahipleri ise sosyal medyada herhangi bir bildirim almadıkları yönünde şikayetlerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE SINIFTA KALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Google, Kahramanmaraş depremlerinde 10 milyon kişiye erken uyarı gönderemediğini kabul etmişti. Google'ın algoritmaları doğru çalışsaydı, depremlerin merkez üslerine 157 kilometre çapında yaşayan yaklaşık 10 milyon kişi, en ciddi uyarı seviyesi olan "harekete geç" uyarısı alarak sarsıntı başlamadan önce önlem almak için 35 saniyeye kadar vakit bulabilecekti.

