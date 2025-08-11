Bankada iğrenç olay: Görülmediklerini sanan iki banka çalışanının o hali gündem yarattı!

Bankada iğrenç olay! İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir banka şubesinde iki çalışanın uygunsuz davranışları büyük tepki çekti. Çalışanlar, müşterilerin bulunduğu bir ortamda özel anlarını sergiledi.

Olay, güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra sosyal medyada viral oldu. Banka yönetimi, skandalın ardından çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların profesyonellik ve yasal açıdan ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka şubesinde yaşanan skandal olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İki banka çalışanı, müşterilerin bulunduğu alanda ilişkiye girdi.

Sosyal medyada "Bu buzlu cam seni kurtaramaz" ifadesiyle paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Videoda, iki çalışan müşterilerin hemen yanı başında, bankadaki küçük bir odada cüretkar davranışlar sergiledi. Olayın yaşandığı banka şubesindeki müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Banka yönetimi, skandalın ardından hemen harekete geçerek soruşturma başlattığını ve çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı çalışanların sorumsuzluğu ve bankanın denetimsizliği hakkında sert eleştirilerde bulundu.

