Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar

Gönül Dağı dizisinde oynadığı Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Oyuncu kadrosu ve farklı hikayeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. İddialı pozlarını peş peşe sergileyen güzel oyuncuya, "Bu güzelliğin halis mi?", "Şaka mısın?" ve "Bu nasıl bir güzellik?" gibi çeşitli yorumlar yapıldı.

Oyuncu Hazal Çağlar 9 Kasım 1995'te İstanbul'da doğdu. Dizideki belediye başkanının kızı rolüyle Çağlar kısa sürede çok sayıda hayran kazanıyor.

No 10 Studıo'da Temel Oyunculuk dersi alan Çağlar, daha sonra Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk dersi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Hazal, ilk filminde Aile Hükümeti'nde oynadı.