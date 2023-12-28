Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar

Gönül Dağı dizisinde oynadığı Asuman karakteri ile meşhur olan Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor. O pozlar mest etti.

YAYINLAMA
Google News
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar

Gönül Dağı dizisinde oynadığı Asuman karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Oyuncu kadrosu ve farklı hikayeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

gonul-daginin-asumani-hazal-caglari-goren-inanamiyor-instagrama-ozel-pozlar.webp

Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. İddialı pozlarını peş peşe sergileyen güzel oyuncuya, "Bu güzelliğin halis mi?", "Şaka mısın?" ve "Bu nasıl bir güzellik?" gibi çeşitli yorumlar yapıldı.

Oyuncu Hazal Çağlar 9 Kasım 1995'te İstanbul'da doğdu. Dizideki belediye başkanının kızı rolüyle Çağlar kısa sürede çok sayıda hayran kazanıyor.

No 10 Studıo'da Temel Oyunculuk dersi alan Çağlar, daha sonra Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk dersi aldı.

gonul-daginin-asumani-hazal-caglari-goren-inanamiyor-instagrama-ozel-pozlar-001.webp

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Hazal, ilk filminde Aile Hükümeti'nde oynadı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
Bülent Ersoy Barış Arduç'u yorumladı ortalık yıkıldı: “Vakumluyor resmen”
Bülent Ersoy Barış Arduç'u yorumladı ortalık yıkıldı: “Vakumluyor resmen”
Ece Taşer sosyal medyanın dilinde! Ece Taşer kimdir?
Ece Taşer sosyal medyanın dilinde! Ece Taşer kimdir?
Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”
Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”
Son Haberler
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
Esra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Kocası başkasından olan bebeği eve getirdi
Esra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Kocası başkasından olan bebeği eve getirdi
Hande Erçel imaj değiştirdi: Sosyal medyanın diline düştü
Hande Erçel imaj değiştirdi: Sosyal medyanın diline düştü
Çok Okunanlar
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Bu nasıl sünnet düğünü? Balya balya paralar valizlere sığmadı saatlerce saydılar çıkan rakam akıllara durgunluk verdi!
Bu nasıl sünnet düğünü? Balya balya paralar valizlere sığmadı saatlerce saydılar çıkan rakam akıllara durgunluk verdi!
Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş’i gören tanıyamıyor
Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş’i gören tanıyamıyor
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor