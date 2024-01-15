Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!

Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in, bugün özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!

Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in, bugün özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet'indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

Özel uçakla ülkesine dönüyor

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel'in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu attığı gol sonrası skandal hareket İsrail'e destek istedi, Futbolcu hakkında flaş karar!
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu attığı gol sonrası skandal hareket İsrail'e destek istedi, Futbolcu hakkında flaş karar!
Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı
Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı
Rade Krunic, Fenerbahçe’ye imza attı! Sözleşmesinde şoke eden madde dikkat çekti
Rade Krunic, Fenerbahçe’ye imza attı! Sözleşmesinde şoke eden madde dikkat çekti
Son Haberler
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!
Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
Lig'de zor günler geçiren Pendikspor ara transfer döneminde Mame Thiam'ı transfer etti
Lig'de zor günler geçiren Pendikspor ara transfer döneminde Mame Thiam'ı transfer etti
Çok Okunanlar
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…
TFF’den devrim niteliğinde karar! İki gün üst üste açıklama: Yabancı kuralı ve ofsayt sistemi…
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Yorumlananlar
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…