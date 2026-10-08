Yağmura yakalanan çoban girdiği mağaradan milyoner olup çıktı!

Güney Afrika'da koyun otlatırken yağmura yakalanan bir kişi, sığındığı mağara duvarındaki boşluktan 7 kilogram ağırlığında altın buldu. Sıra dışı olay duyanları şaşkına çeviriyor.

Güney Afrika'daki dünyaca ünlü Witwatersrand Havzası'nda koyun otlatan bir vatandaş, yağmurdan korunmak için sığındığı mağarada hayatının sürprizini yaşadı. Mağara duvarındaki boşluğu fark edip kurcalayan adam, oyuk içerisine gizlenmiş 7 kilogram ağırlığında devasa bir altın kütlesi buldu.

FİLMLERE KONU OLACAK OLAY

Güney Afrika'da yaşanan film gibi olay, koyunlarını otlatan bir çobanın aniden bastıran yağmurdan kaçmasıyla başladı. Fırtınadan ve yağıştan korunmak amacıyla yakındaki bir mağaraya sığınan vatandaş, duvar tarafına yaslandığı sırada taşların arasında tuhaf bir boşluk olduğunu hissetti.

DUVARDAKİ OYUKTAN 7 KİLO ALTIN ÇIKTI

Yüzeydeki boşluğu merak ederek zorlamaya başlayan adam, taşların gevşemesiyle ortaya çıkan küçük oyukta parlayan bir cisimle karşılaştı. Oyuğu biraz daha genişlettiğinde ise gözlerine inanamadı. Şahıs, gizli bölmeden tam 7 kilogram ağırlığında külçe/doğal altın çıkardı.

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BİRİ Mİ GİZLEDİ YOKSA DOĞAL BİR OLUŞUM MU?

Servet değerindeki bu tesadüfi keşif sonrası altınların geçmişte bölgeye gizlenip gizlenmediği ya da doğal bir damar oluşumu mu olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: haberler.com

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