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Gine'de bir stadyumda çıkan izdiham yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Gine'nin güneydoğusunda bir stadyumda futbol maçında yaşanan izdihamda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gine'de bir stadyumda çıkan izdiham yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
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Gine'nin güneydoğusunda bir stadyumda futbol maçında yaşanan izdihamda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Konakri'ye yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki N'Zerekore kentinde düzenlenen General Mamadi Doumbouya futbol turnuvasında, N'Zerekore ve Labe takımlarının karşılaştığı maçta hakemin ev sahibi takıma penaltı vermesi üzerine stadyumda olaylar çıktı.

Gine'de bir stadyumda çıkan izdiham yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybetti!Hakeme saldıran Labe taraftarlarını durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı, taraftarlar da polise taşlarla karşılık verdi.

Yaşanan izdihamda aralarında çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Gine'de bir stadyumda çıkan izdiham yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Gine Başbakanı Bah Oury de yayımladığı mesajda olaydan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, sayı vermeden izdihamda hayatını kaybedenler olduğunu doğruladı.

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Kaynak:AA

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