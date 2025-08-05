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Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nerelidir kaç yaşındadır eğitimi ve askerlik kariyeri nedir?

2025 yaş kararları açıklanarak, Metin Gürak'ın yerine Genel Kurmay Başkan olarak Kara Kuvvet Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atanması sonrası insanlar "yeni Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nerelidir kaç yaşındadır. eğitim ve askerlik kariyeri nedir" diye araştırmaya başladı İşte yeni genel kurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun biyografisi.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nerelidir kaç yaşındadır eğitimi ve askerlik kariyeri nedir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Alınan kararların en önemlisi kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine yeni Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bu kritik atama sonrası insanlar Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nerelidir kaç yaşındadır. askerlik kariyeri nedir diye araşturmaya başladı İşe yeni genel kurmay başkanı selçuk bayraktaroğlunun biyografisi.

GENEL KURMAY BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deneyimli ve köklü isimlerinden biridir. Uzun yıllara dayanan askeri kariyeri boyunca çeşitli kademelerde önemli görevler üstlenen Bayraktaroğlu, disiplinli ve başarılı hizmet geçmişiyle öne çıkmaktadır.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir Selçuk Bayraktaroğlu TSKda hangi kademelerde görev almıştı

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SELÇUK BAYRAKTAROĞLU'NUN EĞİTİM VE ASKERİ KARİYERİ

Orgeneral Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan muhabere teğmen olarak mezun olmuş, 1982 yılında sınıf okulunu tamamlamıştır. 1982 ile 1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yapmıştır.

1993 yılında Kara Harp Akademisi, 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi mezunu olan Bayraktaroğlu, kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında farklı kıta ve karargâh görevlerinde bulunmuştur.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir Selçuk Bayraktaroğlu TSKda hangi kademelerde görev almıştı

Generallik Dönemi ve Üstlendiği Görevler

2009 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Selçuk Bayraktaroğlu:
2009-2011: 9. Komando Tugay Komutanı

2011-2013: Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı – Mühimmat Komutanı

2013 yılında tümgeneral rütbesine yükselmiş;

2013-2014: Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanı

2014-2016: 3. Ordu Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır.

2016 yılında korgeneral olan Bayraktaroğlu, 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından Genelkurmay 2. Başkanı olmuştur.

2021 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneralliğe terfi eden Bayraktaroğlu, 03 Ağustos 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

AİLE HAYATI

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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