Altın tarihi rekor kırdı 1 gram 5 bin TL'yi gördü: Peki altın çıkmaya devam edecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 23 Eylül Salı gününe rekor seviyede başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz kararı ile altının ons fiyatı 3707 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ons altındaki yükselişle yurtiçi piyasalarda gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.Gram altın 5 bin lira çeyrek altın ise 8 bin 400 lira sınırına dayandı. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 23 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 23 Eylül Pazartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 4 bin 983 lira çeyrek altın ise 8 bin 370 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...