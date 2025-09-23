  1. Anasayfa
Altın tarihi rekor kırdı 1 gram 5 bin TL'yi gördü: Peki altın çıkmaya devam edecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 23 Eylül Salı gününe rekor seviyede başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz kararı ile altının ons fiyatı 3707 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ons altındaki yükselişle yurtiçi piyasalarda gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.Gram altın 5 bin lira çeyrek altın ise 8 bin 400 lira sınırına dayandı. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 23 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 23 Eylül Pazartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 4 bin 983 lira çeyrek altın ise 8 bin 370 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI - ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın, bu sabah Asya piyasalarında salı günü 3.759,23 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bu yükselişte, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişler ana etkenler oldu.

Ons altın şu sıralarda ise dünkü kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 3743,37 dolarda.

Yurtiçi piyasalarda ise gram altın sabah saatlerinde 5003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla birlikte, fiyatlar için dördüncü çeyreğe doğru risk-ödül oranının pozitif kalacağını düşündüklerini belirtti.

ETF girişlerinin halen itici güç olmaya devam ettiği de vurgulandı.

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI ONS ALTIN
3.747,89
3.748,28

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.983,47
4.984,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.303,00
8.369,00

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
16.607,00
16.751,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
31.743,96
32.368,34

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
32.271,00
32.584,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

