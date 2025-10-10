Gazze'de ateşkes kararı sonrası MSB'den ilk açıklama!

Gazze'de ateşkes kararı sonrası MSB'den ilk açıklama: (Gazze Görev Gücü) Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Mısır'daki Gazze barış görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasının ardından Türkiye'den peş peşe açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasının "memnuniyetle" karşılandığı belirtildi ve "ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" denildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise ateşkes değerlendirmesinde adil barış için Filistin devletinin genişçe tanınmasının şart olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesteki katkısına değinip "Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MSB kaynakları Gazze'deki bu sıcak gelişmenin yanında gündemdeki diğer önemli başlıklar için de açıklama yaptı.

EUROFİGHTER TEDARİĞİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye’de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz. Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir.

KARADENİZ'DEKİ İDA TEHLİKESİ

7 Ekim’de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA’lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.

Bölge Gündem.com/ Editör: Muhammed Ali Kanıçok - Gündem

