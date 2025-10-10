ÖSYM'den son dakika: KPSS sonuçları açıklandı, işte detaylar

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre, 2025 KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül'de yapılan 2025-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile 13-14 Eylül'de gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarına saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Duyuruda, sınav sonrası madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarı kontrollerinin tamamlandığı ve gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme sürecinin ardından, 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59'uncu sorunun iptal edilmesine karar verildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.