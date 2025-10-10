  1. Anasayfa
ÖSYM'den son dakika: KPSS sonuçları açıklandı, işte detaylar

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre, 2025 KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı.

Yayınlanma:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül'de yapılan 2025-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile 13-14 Eylül'de gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarına saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Duyuruda, sınav sonrası madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarı kontrollerinin tamamlandığı ve gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme sürecinin ardından, 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59'uncu sorunun iptal edilmesine karar verildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.

