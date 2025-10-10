Altında sert düşüşler başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Global piyasalarda ve yurt içinde yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 10 Ekim 2025 Cuma gününe hareketli başladı. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişeleri gibi pek çok makroekonomik gelişmenin doğrudan etkilediği ONS altın ve dolar/TL paritesindeki son hareketlilik, piyasaların gözü kulağı olan gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler ziynet ve yatırım altın türlerinin anlık değerini belirliyor. Özellikle alım-satım kararı arifesinde olan vatandaşlar ve profesyonel yatırımcılar için büyük önem taşıyan güncel altın fiyatları tablosunda son rakamlar dikkat çekiyor. Serbest piyasanın kalbi olarak bilinen Kapalı Çarşı gram altın fiyatları başta olmak üzere, çeyrek ve tam altının alış-satış değerleri, piyasanın açılışının ardından anlık olarak güncelleniyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 10 Ekim Kapalı Çarşı altın fiyatları!