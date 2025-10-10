Altında sert düşüşler başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

  1. Anasayfa
Global piyasalarda ve yurt içinde yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 10 Ekim 2025 Cuma gününe hareketli başladı. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişeleri gibi pek çok makroekonomik gelişmenin doğrudan etkilediği ONS altın ve dolar/TL paritesindeki son hareketlilik, piyasaların gözü kulağı olan gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler ziynet ve yatırım altın türlerinin anlık değerini belirliyor. Özellikle alım-satım kararı arifesinde olan vatandaşlar ve profesyonel yatırımcılar için büyük önem taşıyan güncel altın fiyatları tablosunda son rakamlar dikkat çekiyor. Serbest piyasanın kalbi olarak bilinen Kapalı Çarşı gram altın fiyatları başta olmak üzere, çeyrek ve tam altının alış-satış değerleri, piyasanın açılışının ardından anlık olarak güncelleniyor.

Altın, tarih boyunca ekonomik belirsizliklerin en güvenilir limanlarından biri olarak kabul edilirken, 10 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye piyasalarında da benzer bir tablo sergiledi. Yatırımcılar, özellikle çeyrek ve gram altın gibi geleneksel yatırım araçlarına yönelirken, Kapalı Çarşı esnafı yoğun günler geçiriyor. "Bugün gram altın ne kadar?" sorusu da bu nedenle merak ediliyor. Haftanın son işlem gününe girerken, küresel piyasalardaki son gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik ile birlikte altın fiyatları yatırımcının odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle Türk Lirası'nın (TL) dolar karşısındaki değeri ve uluslararası piyasalardaki jeopolitik riskler, yurt içi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ONS ALTIN FİYATI 10 EKİM 2025
Alış 3.960,00 Dolar

Satış: 3.960,47 Dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.317,08

Satış: 5.317,77

ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 EKİM 2025
Alış: 9.055,00

Satış: 9.240,00

CUMHURİYET ALTINI 10 EKİM 2025
Alış: 36.108,00 TL

Satış: 36.763,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 5533 TL

Satış: 5653 TL

