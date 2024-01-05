Serdar Ortaç: 35 sene kumar oynadım, kazananı görmedim

Serdar Ortaç, TRT1'de yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Serdar Ortaç ilk meşhur olduğu yılları ve sonradan yaşadığı çöküntüyü anlattı.

Kumar tutkusu yüzünden bankalara 10 milyon TL borcu olan ve bir süre önce bu borçlarını kapatan Ortaç bir itirafta bulundu: '35 sene kumar oynadım, kazananı görmedim' ifadelerinde bulundu.

İşte Serdar Ortaç'ın çok konuşulan açıklamaları...

İlk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir lisenin önünden geçerken, 'Serdar Ortaç' diye bağırmaya başladılar çok şaşırdım. Meşhur olduğumu anladım.

Gelecekle ilgili hiç plan yapmadım. Rahmetli babama dedim ki 'parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'oğlum bankaya yatır sana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim.

Kaynak: Hürriyet