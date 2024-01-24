Gaziantep’te düğünde tepki çeken anlar: Havaya kurşun yağdırdılar, çocukları hiçe saydılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu.

Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen gelin ve damadın yakınları oyun oynadıkları esnada evlerin de bulunduğu meydanda eğlenmek istedi.

İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları çocukların yanında şarjörleri doldur boşalt yaparcasına silahlarını defalarca ateşledi. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.