Gaziantep'te aile faciası: Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine kurşun yağdırdı, Kaçamayacağını anlayınca intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde korkunç bir aile faciası yaşandı.
İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı.
KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
3 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)