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Gazeteci Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti! 'Anlamakta zorlanıyorum, delirmek üzereyim'

Usta gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda son günlerde PKK'nın kendini feshetme için yapılan çalışmalarına muhalefet partilerinin takındığı tavra "Anlamakta zorlanıyorum, delirmek üzereyim" diyerek isyan etti

Yayınlanma:

Usta gazeteci sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı çok ses getiren videolu yorumlarına bir yenisini daha ekleyerek YPG'nin Suriye ordusuna katılma kararını 'Kürdistan kuruluyor' diye yorumlayan muhalefete böyle isyan etti.

CÜNEYT ÖZDEMİRDEN MUHALEFETE PKK TEPKİSİ

Suriye geçici yönetimi lideri Ahmet eş-Şera ile SDG lideri Mazlum Abdi tarafından imzalanan ve SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonunu içeren anlaşma, Türkiye tarafında da dikkatle izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz maddelik mutabakatın eksiksiz uygulanması halinde kazananın Suriye olacağına vurgu yaptı. Gündeme oturan anlaşma muhalefetin bir kısmını memnun etmedi. "Bahçeli eliyle Kürdistan kuruluyor" iddiası ortaya atıldı.

"MUHALEFETİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM DELİRMEK ÜZEREYİM"

Anlaşmaya ilişkin muhalafetin bu tavrını sert bir dille eleştiren isimlerden birisi de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Kendi Youtube kanalında tepkileri yorumlayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bizim muhalefete anlaşma beğendiremiyoruz. YPG 'Ben Suriye ordusuna entegre oldum, ulus devlet iddiasında değilim' diyor, bizim muhalefet de 'işte bak Kürdistan'ı kuruyorlar' diyor Anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten Erdoğan ile Bahçeli'nin ABD'ye çalıştığına inanıyorlar. Delirmemek elde değil."

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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