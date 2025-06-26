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Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!

Süper Lig devi Galatasaray, 2025-2026 sezonu formalarını tanıtım aşamasında ortaya çıkan o, ilginç detay taraftarları sevindirdi...

Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!

Süper Lig devi Galatasaray, 2025-2026 sezonu formalarını tanıtım aşamasında ortaya çıkan o, ilginç detay taraftarları sevindirdi...

Süper Lig devi Galatasaray, 2025-2026 sezonu formalarını taraftarlarıyla buluştururken, beklenmedik bir detay gündeme geldi. Tanıtım videosunda Victor Osimhen forması dikkat çekti. Bu durum, Nijeryalı golcünün Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını alevlendirdi.

Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!

Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği merakla beklenirken Sarı Kırmızılı kulüpten çok konuşulacak bir hamle geldi.

5 YILDIZLI FORMALARDA OSIMHEN DE YER ALDI

Sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıldızlı iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıtarak satışa sunarken, ürün yelpazesinde Osimhen isminin yer alması büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!

TARAFTARI HEYECAN BASTI

Bu hamle, kulübe yakın çevrelerce sadece bir tanıtım detayı olarak değil, aynı zamanda transferin bitme aşamasına geldiğinin işareti olarak yorumlandı.Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Osimhen ismini taşıyan formanın satışa sunulması, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını zirveye taşıdı.

Galatasaray'ın bomba transferi forma tanıtımında ortaya çıktı!

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