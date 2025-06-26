Bakan Tekin'den velileri sevindirecek haber: Okullardaki o, uygulama tarih oluyor!

SERBEST KIYAFET KONUSU

Artık her okul kendi kıyafetini tanımlayacak. Bunu yaparken herhangi bir marka ya da herhangi bir mağazaya yönlendirmek gibi bir durum söz konusu değil. Çocukların giyecekleri kıyafetlerin sadece tanımlanmasını istedik okullardan. Öğrencimiz ister kendi ilinde, ister başka bir ilden o benzer kıyafetleri alıp kullanacak. Çocuklarımız her bir kademe için, 4 yıl boyunca kıyafetin değiştirilmesini de istemiyoruz. İlave bir külfet çıkmasın diye. Birileri yine bunu karikatürize etmiş. 'Siyah önlük geri geldi' diye. Öyle bir şey yok tabi. Kritik olan şu; Herhangi bir arma basılı şekilde, herhangi bir yere yönlendirmek ya da ekonomik endişeyi de ortadan kaldırmak için tedbirlerimizi aldık.