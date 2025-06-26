Bakan Tekin'den velileri sevindirecek haber: Okullardaki o, uygulama tarih oluyor!

'LGS'DE SORULAR SIZDIRILDI' İDDİASI"
Bir kere burada gerçek olanla hayali olan konular birbirine karıştırılıyor. 2013 yılında TEOG kapsamında biz Ekim ayı sonunda bir deneme sınavı yaptık. Pilot iller seçtik. Birisi bizim deneme maksatlı kitapçığı almış, biz normal sınavı yaptığımızda sınav sabahı, "Soru kitapçığını aldım" diye bastı. Bunu açıklayıncaya kadar ortalık birbirine giriyor.Çok üzgünüm ama burada velilerin, öğrencilerin duygularını istismar eden, gasp edici insanlar var. Öğretmen arkadaşlarımızın ve okullardaki idarecilerin emeklerini gasp eden, yalan bilgiler yayanlar var.Bahsettiğiniz konu doğdurur. LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bu bizim istediğimiz saatten daha doğru saatte yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sınavın sözel kısmı tamamlandıktan, kitapçıklar tamamlandıktan sonra... Teftiş kurulundaki arkadaşlarımız araştırıyorlar: