AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta açıkladı! En düşük emekli maaşı belli oldu

KANUNUN MECLİS'TEN GEÇMESİ GEREKİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi enflasyon rakamlarına göre oran belirlendikten sonra zam en düşük emekli maaşına yansımıyor. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonuna gelip görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda da oylanarak Meclis'ten geçmesi ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı değişmiş oluyor.