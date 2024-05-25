Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı yönetimin seçimine 4415 üye katıldı. Üyeler, 20 sandıkta oy kullanma sürecini gerçekleştirdi.

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REKOR OY DURSUN ÖZBEK'E

3343 oy alan Dursun Aydın Özbek Galatasaray Spor Kulübü’nün yeniden başkanı oldu. Kesinleşen sonuçlarla beraber Dursun Özbek, 92. dönemdeki başkanı oldu. Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü’nün 36. Başkanı olarak üçüncü dönemini geçirecek.

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Galatasaray Başkanı Özbek, yeni bir rekor kırdı. Daha önce 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal’a ait olan rekoru geliştirdi ve Galatasaray’da en çok oy alan isim oldu.

ÖZBEK’TEN TÜM GALATASARAYLILARA AÇIKLAMA

Seçimi kazanan Galatasaray Spor Kulübü Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, seçim sonrası şunları söyledi;

"Değerli Galatasaraylılar. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün, burada Galatasarayımızı geleceği için irade gösteren üyelerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Divan Başkanına, uzun saatlerden beri burada emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

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Ekibimde yer alan, bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan arkadaşlarıma, tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime ,sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum.

Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamamız yarın olacak. Yarın, şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutlayacağız. Sizlerin de desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu, daha iyi günlere hep birlikte gelecek."

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