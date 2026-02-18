Meteoroloji uyardı: Kar Edirne'den giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m. Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: Zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.