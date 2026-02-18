Meteoroloji uyardı: Kar Edirne'den giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde görülmesi bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı