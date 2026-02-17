13 yaşındaki Eymen sanal oyun kurbanı oldu: Odasının kapısında asılı halde bulundu!

Trabzon’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, kendi odasının kapısında asılı halde bulundu.

Trabzon’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, evindeki odasında kapıya asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın, sanal oyundaki görevlerle bağlantılı olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Trabzon'da ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin (13), evindeki odasında ölü bulundu. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü.ODASINDAN UZUN SÜRE ÇIKMADIÖnceki gün Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı.

KAPIYA ASILI HALDE BULUNDU

Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı.

OYUNDAKİ GÖREVİ YERİNE Mİ GETİRDİ?

Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

