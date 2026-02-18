Altın dibe çakılmaya devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
18 Şubat 2026 10:09
18 Şubat 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Altın dibe doğru iniyor... Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
18 Şubat 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Küresel piyasaların veri takvimine odaklandığı 18 Şubat 2026 Çarşamba gününde, altın fiyatları hem ons tarafındaki hareketlilik hem de iç piyasadaki dolar/TL dengesiyle yükselme eğilimi gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metalde 'Bugün gram altın ne kadar oldu?' ve 'Çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL?' soruları sıkça araştırılıyor. Özellikle Kapalı Çarşı’dan gelen anlık veriler makas aralıklarının açıldığını gösterirken tam, yarım, Cumhuriyet ve ata altın fiyatlarındaki değişimler düğün yapacaklar ile uzun vadeli birikim yapan vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hem Türkiye’de hem de globalde dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomideki enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla şekillenen altın piyasası, 18 Şubat 2026 Çarşamba sabahında da hareketli bir seyir izliyor. Özellikle gram altın fiyatlarının kritik direnç noktalarını zorlaması, düğün hazırlığı yapanlardan büyük ölçekli yatırımcılara kadar herkesin gözünü canlı altın ekranına çevirmesine neden oldu. ONS altının uluslararası piyasalarda 4.900 dolar seviyelerindeki mücadelesi sürerken, yurt içinde dolar/TL kurunun desteğiyle gram altın fiyatları 7.000 TL sınırına yaklaşmış durumda. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.931,32
Satış: 6.932,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2026 Alış: 11.902,00
Satış: 12.071,00
ONS ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2026 Alış 4.933,79 Dolar
Satış: 4.935,34 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 18 ŞUBAT 2026 Alış: 47.451,00 TL
Satış: 47.971,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2026 Alış: 7,274 TL
Satış: 7,402 TL