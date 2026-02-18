Altın dibe çakılmaya devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Küresel piyasaların veri takvimine odaklandığı 18 Şubat 2026 Çarşamba gününde, altın fiyatları hem ons tarafındaki hareketlilik hem de iç piyasadaki dolar/TL dengesiyle yükselme eğilimi gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metalde 'Bugün gram altın ne kadar oldu?' ve 'Çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL?' soruları sıkça araştırılıyor. Özellikle Kapalı Çarşı’dan gelen anlık veriler makas aralıklarının açıldığını gösterirken tam, yarım, Cumhuriyet ve ata altın fiyatlarındaki değişimler düğün yapacaklar ile uzun vadeli birikim yapan vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?