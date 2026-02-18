Ticaret Bakanlığı acımadı: Yasa dışı bahis ve bıçak satışlarına ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirirken, kamu güvenliği açısından riskli bazı bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini ve tüketici haklarını korumaya yönelik kararların devam ettiği belirtilerek, Reklam Kurulu toplantısı ana gündem maddelerinin de toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları olduğu bildirildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında, erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında, adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

BULUNDURULMASI YASAK BIÇAK SATIŞ REKLAMLARINA 7,6 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kurul tarafından yapılan re'sen inceleme neticesinde, ülke içerisinde bulundurulması ve üretimi yasak olan, taşınması belirli kurallara tabi bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı, kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 7 e-ticaret platformu hakkında, anılan tanıtımların yer aldığı reklamlara ilişkin durdurma cezaları ile birlikte 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, toplumun özellikle genç kesiminin, zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

