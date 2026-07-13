Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı!

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı dev bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir terör örgütünün devletimizin bekasına kastetmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına yaklaşılırken FETÖ'ye karşı eş zamanlı ve geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. İki bakanlık, yürütülen ortak çalışmaları aynı anda yaptıkları açıklamalarla kamuoyuna duyurdu.

EN FAZLA ŞÜPHELİ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE

Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, şüphelilerin en fazla yoğunlaştığı illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu açıklandı.Bakanlıkların kamuoyuyla paylaştığı metinde, "Diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKLARDAN ORTAK MESAJ: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

İki bakanlığın ortak açıklamasında, terörle mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesmediğinin altı çizilerek şu önemli mesajlar verildi:"Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihî sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız.

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"BAKAN GÜRLEK: MÜCADELE İLK GÜNKÜ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararlılık vurgusu yaptı.FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin ilk günkü iradeyle devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:"Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."

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