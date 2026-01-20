Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimlerin "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut olduğu öğrenildi.

