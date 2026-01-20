  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında
Yayınlanma:
Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimlerin "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut olduğu öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah itibarıyla sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÜNLÜ MAGAZİN YAZARI GÖZALTINDA

Türkiye'nin günlerdir dikkatle takip ettiği soruşturma kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 isim gözaltına alındı.

BİLAN HANCI DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Üstündağ ile birlikte gözaltına alınan diğer isimlerin "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut olduğu öğrenildi.

'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!

Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklama: 14 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 641 gözaltı var!Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklama: 14 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 641 gözaltı var!

Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın zirveye koşuyor: Kuyumcularda bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı: O kapağa bakın ne kadar değer biçildi?
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı: O kapağa bakın ne kadar değer biçildi?
PKK'lı Murat Karayılan ABD'ye sert çıktı, Avrupa ülkelerini hedef aldı!
PKK'lı Murat Karayılan ABD'ye sert çıktı, Avrupa ülkelerini hedef aldı!
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!
'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!
'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!
Takozlara rağmen hizmetten taviz yok: 20 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri
Takozlara rağmen hizmetten taviz yok: 20 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri