Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara Bayram hediyesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor

24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray Gelecek sezon için yine iddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğun daha şimdiden hesaplarını yaparak iddialı bir kadro için kolları erkenden sıvadı.

25.ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKENDEN KOLLAR SIVANDI

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, sürpriz bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği belirtildi. İşte transferin detayları...

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar son 2 sezonda olduğu gibi bu yaz da önemli transferlere imza atmayı hedefliyor.

GALATASARAY İKİ AY ÖNCE TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTI

Cimbom yaklaşık 2 ay önce transfer çalışmalarına başlamış ve listesini belirlemişti.

Yönetim haziran ayı itibariyle hedeflenen futbolcularla resmi görüşmelere başladı. Dursun Özbek ve kurmaylarının, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği listeye göre hareket ettiği kaydedildi.

Teknik Direktör Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İlk sezon çok güçlü bir şekilde önemli katkı verecek oyuncularla sahadaydık. Abdulkerim Bardakcı iki senedir şampiyonluk yolunda önemli maç sayılarına ulaştı. Önemli bir transferdi"

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"Torreira hep oynadı, kilit bir oyuncu oldu. Mertens ve Icardi de aynı şekilde. İskeleti oluşturan oyuncular. Her takviye tutmuyor. Bazen olmuyor.Bizim planlamamız Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve ligde de önemli yarış vereceğiz. Kadroyu geniş tutacağız. Bir yandan da bakınca Barış Alper hep oynadı"

"Zaha ve Tete zaman zaman az oynadı. Ziyech belli bölümde az oynadı. Kerem Aktürkoğlu hep önemli destek verdi. Sanchez, Köhn hep oynadı. Kerem Demirbay hep oynayan oyunculardan oldu. 3-4 oyuncu oynamadı"

YENİ SEZON İÇİN DİREKT OYNAYACAK DÖRT OYUNCU DÜŞÜNÜLÜYOR

"Dört oyuncu düşünüyoruz. Bu dört oyuncu da direkt katkı sağlayacak oyuncular. İlk 11 oyuncusu olsun diye alıyoruz. Icardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla hem onsuz oynayacak. Bakambu tercihi böyleydi"

"Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir"

"Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor"

"Birincisi oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler. Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor"

"Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz"

"Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY GÜNDEMİNE FENERBAHÇENİN ESKİ YILDIZINI ALDI

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmalarına dair flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu arayışını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir futbolcu geldi.

Cimbom'un, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Icardi'nin arkasına bir futbolcu transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Mergim Berisha'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı kırmızıların 26 yaşındaki forveti, Icardi'nin yedeği olmak için çok uygun bir futbolcu olarak gördüğü iddia edildi.

Yönetimin, Berisha'yı hem sorun çıkarmayacak hem de oyuna girdiği zaman maksimum katkı verecek bir isim olarak gördüğü belirtildi.

Alman golcü için ilk teması kuran Cimbom'un, Berisha'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olan Berisha'nın ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

Ancak çapraz bağı sakatlığı yaşayan Berisha, bu sezon yalnızca 10 maçta görev alabildi. Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 2-3 hafta sonra idmanlara başlaması beklenen Berisha'nın, yeniden formuna kavuşmak istediği ve bunun için Türkiye'ye dönmeyi planladığı vurgulandı.