Fransa Cumhurbaşkanı Macron resmen Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı: İsrailden tehdit geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, İsrail'den tehdit geldi...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. Macron Filistin'i tanıyacağını Mahmud Abbas'a mektupla bildirdi. Bu karar beraberinde tartışmaları da getirdi ancak İsrail'den peş peşe tepkiler geldi.

İsrailli bakan Amichai Chikli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Macron'un eşinden tokat yediği görüntüleri paylaşan Chikli, 'Ona verilecek uygun cevap bu.' dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını 'şiddetle reddettiklerini' açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞINA SONA ERMESİ ACİLİYET ARZ EDİYOR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı. Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

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.Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda "başka bir alternatifin olmadığını" kaydeden Macron, "bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları" bulunduğunu söyledi.

ABD, FRANSA'NIN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARINI REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın kararını eleştirdi.

Rubio, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, ayrıca bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

İSRAİLLİ BAKANDAN "TOKATLI" PAYLAŞIM: RAHATSIZ OLDULAR

Macron'un söz konusu kararı Netanyahu hükümetini rahatsız etti. İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, X hesabından, Macron'un eşinden tokat yediği görüntüleri paylaştı.

.Chikli paylaşıma, "Filistin devletini tanımanıza verilecek uygun cevap şudur." notunu ekledi.

MACRON'DAN DAHA ÖNCE MESAJINI VERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına 9 Nisan'da verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz. Bunu birlik için veya şu veya bu kişiyi memnun etmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bir noktada adil olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti. İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Barbados ve Meksika gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147 olmuştu.

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