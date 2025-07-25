  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Bazı bölgelere sıcaktan kavrulurken bazı bölgelere sağanak yağış geliyor... Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 2 212

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 3 312

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 5 512

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 6 612

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 7 712

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 8 812

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 46°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde Antalya Körfezi 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT