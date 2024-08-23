Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, heyecan devam ediyor, sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek.

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Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, heyecan devam ediyor, sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 25 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton 2, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 277

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 199

3. Charles Leclerc (Monako): 177

4. Oscar Piastri (Avustralya): 167

5. Carlos Sainz (İspanya): 162

- Takımlar

1. Red Bull: 408

2. McLaren: 366

3. Ferrari: 345

4. Mercedes: 266

5. Aston Martin: 73

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KAYNAK: AA

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