First Republic Bank: ABD Cumhuriyet tarihinin çöküş hikayelerinden biri…

Philadelphia merkezli bir bankaydı ve bu yıl çöken ilk banka oldu. Çöken son banka, 2023 yılının Kasım ayında Sac City, Iowa merkezli bir bankaydı.

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First Republic Bank'ın çöküşle ilişkilendirildiği ilk sefer değil. Banka, Silikon Vadisi ve diğer Banka çöküşlerinin ardından 2023'te daha önce başarısız olmuştu. ABD'de 2010 yılından sonra başarısız olan altıncı büyük banka haline geldi.

FİRST REPUBLİC BANK NEDEN ÇÖKTÜ?

Geçen yıl, üç büyük bankanın sadece Mayıs ayında çöktüğü ABD bankaları için kötü bir aşamaydı. Silikon Vadisi, Signature Bank ve First Republic Bank'ı içerir. Bu çöküşler hisse senedi ve kripto para piyasa performansını da etkiledi.

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Cumhuriyet Bankası'nın çöküşünün işaretleri, yüksek maliyetin zorlukları ve iş dünyasında karlılığı artıramaması nedeniyle bankanın işten çıktığı ve hatta ipotek başlangıcından çıktığı 2023'ten bu yana fark ediliyor.

Çöküşle başa çıkmak için banka, kıdemli bir işadamı Norcross olan George ve ünlü bir avukat olan Philip Norcross da dahil olmak üzere birkaç yatırımcı grubuyla uğraşmıştı. Bankayı aylarca canlandırma çabalarına rağmen, Şubat 2024'te her şey sona erdi.

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Cumhuriyet Bankası'nın çöküşü için, yönetim anlaşmazlıkları ve artan enflasyon oranları da dahil olmak üzere iki önemli neden ortaya çıktı.

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