1991-2008 arasındaki sigortalılar müjde! Erken emeklilik fırsatı

Emeklilik reformu ile alakalı gelişmeler mevcut. Erken emeklilik sistemi devreye giriyor.

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1991-2008 arasındaki sigortalılar müjde! Erken emeklilik fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yürürlüğe giren emeklilik reformu yasaları, erken emekli olmak isteyen insanların hayaline bir adım daha yaklaştı. Erken emeklilik kapılarının sonuna kadar açılacağı tahmin ediliyor, çünkü emeklilik reformu maddeleri çalışanlara çok fazla esneklik sağlayacak. 1991-2016 arası SGK girişi olan bireyler, emeklilik reformunda kendi imkanlarına göre emeklilik sürecini belirleyebileceklerdir. Bununla birlikte, erken emekliliğin önünde hala bazı koşullar vardır. Bu şartlar, kişinin doğum yılı ve prim ödeme gün sayısına göre değişir.

1990-1991 yılları arasında işe başlayan kadınlar, 47 yaşında 20 yıl hizmet süresi ve 5450 gün prim günü ile emeklilik hakkı kazanabilirler.

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1991-1992 yıllarında SGK'ya kaydolan kişiler, 20 yıl hizmet süresi ve 5525 gün prim ödemesi ile 48 yaşında emekli olabilirler.

1999-2008 yılları arasında sigorta yaptıran kişiler, 7000 gün prim ödeyerek 58 yaşında emekli olabilirler.

1999-2008 yılları arasında emekli olanlar da 7000 gün prim ile 60 yaşında emekli olabiliyor.

Türkiye'deki kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısını kademeli olarak artıran bir sistemdir. Bu sistemden yararlanmak, emekli maaşlarının normal maaşların altında olacağı anlamına gelir.

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