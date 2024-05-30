FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ terör örgütüne son 4 gün içinde 17 ilde yapılan arka arakaya operasyonlarda 90 şüphelinin göz altına alındığını fuyurdu.

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FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETO terör örgütüne yapılan operasyonda 4 gün içinde 90 şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu,

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde son 4 günde FETÖ'ye yönelik 17 ilde 'Kıskaç-18' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, 'adliye mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL ile dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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