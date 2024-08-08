Ferdi Kadıoğlu, koptu gidiyor! Süper lig tarihine geçecek teklif geldi

EURO2024 finallerinde gösterdiği performans ile bir çok kulübün gözdesi haline gelen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Süper lig tarihinin rekor transfer ücretiyle yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

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Ferdi Kadıoğlu, koptu gidiyor! Süper lig tarihine geçecek teklif geldi

Fenerbahçe'deki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG'İN TRANSFER ROKORUYLA YUVADAN UÇMAYA HAZIRLANIYOR

Premier Lig ekibi Brighton'ın uzun süredir peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için fiyat yükselttiği belirtildi. İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu için teklifini 35 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'ın ısrarlı tavrı sonrası Ferdi Kadıoğlu için ne karar vereceği merak konusu.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

SACHA BOEY'İN REKORUNU KIRACAK

Bu transfer gerçekleşirse Sacha Boey'in rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın eski sağ beki, Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gitmiş ve bu alanda zirveyi ele geçirmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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