Fenerbahçe’ye çeyrek finalde tanıdık rakip: Yunanistan’ın köklü ekibi ile eşleşti… Konferans Ligi’nde kura çekimleri yapıldı. Son 8’e kalan takımların eşleşmesi belli oldu. Kura çekiminde yarı final ve final yolları da netleştirildi. Fenerbahçe’nin rakibi ise, Olympiakos oldu. İşte detaylar…