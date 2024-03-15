Fenerbahçe’ye çeyrek finalde tanıdık rakip: Yunanistan’ın köklü ekibi ile eşleşti…

Konferans Ligi’nde kura çekimleri yapıldı. Son 8’e kalan takımların eşleşmesi belli oldu. Kura çekiminde yarı final ve final yolları da netleştirildi. Fenerbahçe’nin rakibi ise, Olympiakos oldu. İşte detaylar…

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Fenerbahçe’ye çeyrek finalde tanıdık rakip: Yunanistan’ın köklü ekibi ile eşleşti…

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı dün tamamlandı. Rakiplerini geçen; Fenerbahçe, PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Son 8’e kalan takımlar arasında ise hem çeyrek final hem yarı final hem de final yolcuğuyla ilgili kura çekilişileri netleşti.

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FENERBAHÇE’YE RAKİP SINIRDAN

Sarı lacivertli ekip, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos’la karşılaştı. İlk maç deplasmanda 11 Nisan’da oynanacak. İkinci maç 18 Nisan’da Kadıköy’de gerçekleşecek.

Diğer yandan Fenerbahçe turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Club Brugge-PAOK
  • Olympiakos-Fenerbahçe
  • Fiorentina-Viktoria Plzen
  • Aston Villa-Lille

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