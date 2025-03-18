Fenerbahçe'den karar çıktı: Jose Mourinho ile yola devam...

Fenerbahçe'den karar çıktı: Yönetim, ligdeki son puan kaybına ve taraftar tepkilerine rağmen teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı aldı.

Sezonun sonucu ne olursa olsun, Portekizli teknik adamın gelecek sezon da takımın başında olacağı netlik kazandı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, Mourinho'ya olan güvenlerini korurken, istikrar vurgusu yaparak uzun vadeli planlarını uygulamaya kararlı.

Ali Koç'un Mourinho'ya Güveni Tam

Samsunspor beraberliği sonrası sosyal medyada yükselen Mourinho eleştirilerine rağmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adama olan inancı sarsılmadı. Koç ve yönetimi, Mourinho'nun ligi tanıdığını, tecrübe kazandığını ve takım için doğru isim olduğuna inanıyor. Başkan Koç, Mourinho ile gelecek sezon da devam etmenin kulüp için en doğru karar olduğunu düşünüyor.

Yönetimin Önceliği Uzun Vadeli Plan

Fenerbahçe yönetiminin temel önceliği istikrarı sağlamak. Sarı-lacivertli kulüp, sık teknik direktör değişikliklerinin takıma zarar verdiğini düşünerek, uzun vadeli bir planlama yapma kararı aldı. Bu doğrultuda, Jose Mourinho ile ikinci sezona başlama hedefi belirlendi. Yönetim, Mourinho'nun tecrübesi ve vizyonuyla Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacağına inanıyor.

Kadro Güçlenecek Mourinho'nun Eli Rahatlayacak

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni takviyelerle kadroyu daha rekabetçi bir seviyeye taşımayı hedefleyen yönetim, Mourinho'nun istediği oyuncuları kadroya katmak için çalışacak. Amaç, Mourinho'nun daha geniş ve kaliteli bir kadroyla yeni sezona başlamasını sağlamak.

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Koç'tan Mourinho'ya Net Mesaj: "Benimle Berabersin"

Başkan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yaptığı özel bir görüşmede güvenini açıkça ifade ettiği öğrenildi. Koç'un Mourinho'ya, "Ben Fenerbahçe başkanlık koltuğunda olduğum sürece sen de benimle beraber burada olacaksın. Takımdan gönderilmen söz konusu değil" şeklinde net bir mesaj verdiği belirtildi. Bu açıklama, yönetimin Mourinho'ya olan sarsılmaz desteğini gösteriyor.

Yönetim Kurulu da Mourinho'nun Arkasında

Fenerbahçe yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğu da Jose Mourinho ile gelecek sezon devam edilmesi yönünde görüş birliğine varmış durumda. Yönetim içindeki bu güçlü destek, Mourinho'nun pozisyonunu daha da sağlamlaştırıyor. Yönetim kurulu üyeleri, Mourinho'nun takıma katkı sağladığına ve gelecek sezon daha başarılı olacağına inanıyor.

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