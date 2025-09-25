Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'

UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Nihat Kahveci maç sonrası değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı bir iddia ortaya attı...

UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HOCAM GİTTİN, HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlileri Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim."

"Fred'i oyuna aldın, Fredi'in yerinde 8'de Szymanski diye bir oyuncu oynuyordu. Asensio'yu öne atsana gol atmış Kasımpaşa maçında."

"Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum."

Haberin Devamı

"Mourinho'ya tazminat, sana şimdi tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun."

