Fenerbahçe-Stuttgart maçında düdük çalacak hakem belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

DEV BULUŞMA KADIKÖY'DE

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

