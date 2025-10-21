Manşetler
24
16:52
Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!
16:16
İmamoğlu'nun albümünden çıkt: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu 23 yıl önce aynı karede!
15:53
Araç tekerindeki kanı gören polis harekete geçti: Ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı!
15:33
Mahkeme kararına tepki gösterdi: Anne Minguzzi gözyaşlarına boğuldu!
15:23
PESİAD İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı Ziyaret Etti
14:44
Türkiye şaşkınlıkla izledi: Edremit canisi tam bir suç makinesi çıktı!
13:51
Son dakika haberi! Minguzzi davasında katiller için karar çıktı!
13:30
Erdoğan'ın avukatı duyurdu: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a tazminat davası!
12:21
Fenerbahçe-Stuttgart maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
12:05
Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba paylaşım: Efsanemiz okunmaya az kaldı!
Tam bir suç makinesi: 21 Ekim 2025 Salı, gündeme dair merak edilen gazete manşetleri
Tam bir suç makinesi: 21 Ekim 2025 Salı, gündeme dair merak edilen gazete manşetleri
Yayınlanma:
21 Ekim 2025 11:32
Tam bir suç makinesi! İşte, 21 Ekim 2025 Salı, siyaset, ekonomi, spor ve gündeme dair merak edilen gazete manşetleri...
1
23
2
23
3
23
4
23
5
23
6
23
7
23
8
23
9
23
10
23
11
23
12
23
13
23
14
23
15
23
16
23
17
23
18
23
19
23
20
23
21
23
22
23
23
23
