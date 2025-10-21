Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba paylaşım: Efsanemiz okunmaya az kaldı!

Sedat Peker Türkiye'ye dönüyor mu? MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba paylaşım: Efsanemiz okunmaya az kaldı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Sedat Peker'le ilgili bomba bir paylaşım yaptı... Sedat Peker Türkiye'ye dönüyor mu? İşte merak edilen detaylar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Peker ile yan yana fotoğrafını paylaşan Yönter, "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü.

Son dönemlerde sosyal medyadan Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI"

Instagram hikayesinden Dubai'de yaşamını sürdüren Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan Yönter, "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım için "Peker'in Türkiye'ye dönüşü yakın" yorumları yapıldı.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Yönter, daha önce de Sedat Peker'in deniz kenarında durduğu bir videoyu "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaşmıştı.

İLK SİNYAL ŞUBATTA VERİLDİ

Sedat Peker, Şubat ayında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımlamış, ardından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımlarına kendi hesabında yer vermişti. MHP'den Sedat Peker'e karşılık ise yine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den gelmişti. İlk olarak Yönter, Sedat Peker'in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz'ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin lira yardımda bulunduğunu duyurmuş ve "Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum" demişti. Yönter'in yaptığı ikinci paylaşım, hayatını kaybeden bir asker ailesine Sedat Peker'in yaptığı yardım oldu. Yönter, Sedat Peker'in aileye ev satın aldığı haberini X hesabından yeniden yayımlamıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Sedat Peker, "Türkiye'ye dönüyor musunuz?" sorusuna "Türkiye'ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar" cevabını vermişti.

