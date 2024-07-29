Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano’yu ağırlayacak. Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE, MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano’yu ağırlayacak. 30 Temmuz Salı günü (yarın) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İsviçre'nin FC Lugano takımını konuk edecek.

Karşılaşma 20.00’da başlayacak ve EXXEN’den yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, iki ve daha farklı yenilgi halinde ise turu FC Lugano geçecek.