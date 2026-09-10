Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin provası sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbil'e müdahale edilerek tıkanan damarına stent takıldı.

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 69 yaşındaki sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin provası esnasında aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınları tarafından Maslak’taki bir hastaneye ulaştırılan Erbil'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Acil olarak operasyona alınan Erbil’in tıkanan damarına doktor müdahalesiyle stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü sunucunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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