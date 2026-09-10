Beştepe'de Erdoğan'la ne konuştu? Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi!

CHP'den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, Beştepe'de Erdoğan'la aralarında siyaset konuşulmadığını, bazı projeler için finansman ve satmak istedikleri iki arazi için Bakanlığın koyduğu şerhin kaldırılması için destek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Yavaş, görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yaparak, "Kabulde, başta metro yatırımları olmak üzere, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik." dedi.

Yavaş, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını ise Nefes gazetesinden Mahir Bağış'a anlattı.

Siyaset konuşulmadığını söyleyen Yavaş, metro projelerinin, 600 milyonluk hazine tahvillerinin, 1.3 milyarlık kredi ve Yenimahalle'de yapılacak fuar ve kongre merkezi projesinin gündeme geldiğini ifade etti.

Yavaş, satmak istedikleri iki araziye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koyduğu şerhin kaldırılması için Erdoğan'dan destek istediğini söyledi.

CHP'den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, "ABB Meclisi'nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz." dedi.

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YENİ Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin çok önceden planlandığını ve bu görüşmeden haberinin olduğunu kaydetti.

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