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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti..

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!

Kaynak: HaberTürk

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Kaynak:AA

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