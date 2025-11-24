Fenerbahçe ilk şampiyonluk kupasını satışa çıkarıyor!

  1. Anasayfa
Fenerbahçe'nin 1911-12 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupası, 7 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkacak.

Fenerbahçe'nin 1911-12 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupası, 7 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkacak. Kupa, hem futbolcu hem başkan olarak görev yapan Arif Emirzade Bey'e ait tarihi bir eser niteliğinde.
Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk şampiyonluk kupası, yıllar sonra yeniden gündemde. 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan sarı-lacivertlilerin kaldırdığı kupa, 7 Aralık'ta açık artırma yoluyla satışa sunulacak. Fenerbahçe camiası için büyük tarihi değer taşıyan eserin koleksiyoncular arasında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ARİF EMİRZADE'YE VERİLEN TARİHİ KUPA

Satışa çıkarılacak kupanın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı Arif Emirzade Bey'e ait olduğu açıklandı. Arif Emirzade, kulüp tarihinde hem futbolcu hem başkan olarak görev yapan tek isim olmasıyla da büyük önem taşıyor. Bu kupa, kulübün ilk şampiyonluğu kadar Emirzade'nin mirası açısından da özel bir hatıra niteliğinde.

BRONZ, KAZIMA İŞÇİLİKLİ TARİHİ ESER

"Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi" kapsamında satışa çıkacak kupa, özel bir koleksiyona ait bulunuyor. Müzayede kataloğunda yer alan bilgilere göre eser 10 santimetre çapında, bronz malzemeden yapılmış ve kazıma (grave) tekniğiyle süslenmiş durumda. Kupanın üzerinde hicri 1329-1330 (miladi 1911-1912) ibaresi yer alıyor.Bu kupa, Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nin 6. sezonunda, tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı dönemin tescilli hatırası olarak büyük değer taşıyor.

